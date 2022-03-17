شكرا لقرائتكم خبر عن النائب الأول لرئيس الحكومة الليبية يتسلم ديوان مجلس الوزراء فى بنغازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الخميس، تسلم النائب الأول لرئيس الوزراء على القطراني لديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، وذلك بعد مراسم الاستلام من رئيس ديوان مجلس الوزراء في حكومة الوحدة رضا الفريطيس، وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء عن المنطقة الجنوبية سالم معتوق الزادمة.

وأكدت الحكومة الليبية في بيان صحفي أن عددا من وزراء الحكومة الليبية وأعضاء من مجلس النواب ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وعميد بلدية بنغازى وعدد من مدراء أمن المنطقة الشرقية والجنوبية قد حضروا مراسم استلام نائب رئيس الوزراء على القطراني لديوان الحكومة فى بنغازى.