شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن التعديل على الفواتير الإلكترونية بعد إصدارها؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه لا يمكن حذف الفاتورة الإلكترونية أو التعديل عليها بعد إصدارها.

وأوضحت الهيئة، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه “لا يجوز حذف الفاتورة الإلكترونية أو التعديل عليها بناء على نظام ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت أن أي تعديل على الفواتير الإلكترونية بعد إصدارها يكون عن طريق الإشعارات الدائنة والمدينة.

وأشارت إلى أن إشعارات الدائنة والمدينة هو عبارة عن مستند يتم إصداره ويكون مرتبطاً بالفاتورة الأصلية، وهذا الإشعار يعدل على الفاتورة الأساسية سواء بالزيادة أو النقصان بشكل جزئي أو كلي.