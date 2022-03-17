شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. انفجار ضخم في عمارة سكنية بحي الياسمين بالرياض نتيجة تسرب غاز والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-فريق التحرير : نشر الدفاع المدني، صورًا من حادث انفجار ضخم، نتيجة تسرب غاز في مبنى سكني.

وكشف “الدفاع المدني”، عن حادث انفجار وميضي بسبب تسرب غاز في عمارة سكنية بحي الياسمين بالرياض.

وباشر مدني الرياض الحادث الذي نتج عنه إصابة شخص، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ونشر الدفاع المدني عبر حسابه بتويتر مجموعة صور توثق آثار الانفجار بالعمارة السكنية.

وأظهرت الصور دمارا في المبنى والمركبات، ما يدل على أن الانفجار كان شديدًا.

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