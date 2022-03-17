شكرا لقرائتكم خبر عن بهذه الميزة يمكن للآباء مراقبة أطفالهم على إنستغرام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

طورت منصة إنستغرام أدوات جديدة يمكن للآباء استخدامها للمساعدة في المراقبة والحد من استخدام أطفالهم لتطبيق مشاركة الصور.

ويمكن للآباء الآن التعرف مقدار الوقت الذي يقضيه أطفالهم عبر إنستغرام. كما تسمح لهم بوضع قيود على استخدام المنصة، بالإضافة إلى رؤية الحسابات التي يتابعونها.

الخيارات الجديدة أعلن عنها في تدوينة من آدم موسيري في أواخر العام الماضي. بالإضافة إلى الإعلان عن بعض الميزات التي تم طرحها في ذلك الوقت.

استهدفت تلك الميزات المستخدمين المراهقين بشكل مباشر، مثل الحث على أخذ استراحة بعد فترة محددة من الوقت.