معلومات لا تعرفها حول حاسوب بلاك فيو اللوحي Tab 10 Pro الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة "بلاك فيو" “Blackview” حاسوبها اللوحي Tab 10 Pro الجديد، الذي يدعم الإدخال بواسطة القلم “BV Pencil”.



هذا بالإضافة لإمكانية استعمال لوحة مفاتيح مغناطيسية، والتي تحوله إلى جهاز لاب توب.

وأوضحت الشركة الصينية أن الحاسوب اللوحي الجديد ينبض بداخله المعالج MT8788V من MediaTek، مع بطاقة الرسوميات Mali-G72 MP3.

وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي “RAM” 8 جيجابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت، مع قابلية للتوسيع حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.

ويأتي الحاسوب الجديد بأبعاد 243×162 ملم، وسمك 8.8 ملم، بينما يزن 588 جراما بفضل الاعتماد على سبائك الألومنيوم في صنع الغطاء الخلفي، والذي يضمن أيضا المزيد من المتانة والثبات.

وتأتي الشاشة بقياس 10.1 بوصة وبدقة وضوح 1920×1080 بيكسل، مع كاميرا رئيسية بدقة وضوح 13 ميجابيكسل، بينما تبلغ دقة وضوح الكاميرا الأمامية 8 ميجابيكسل.

وتم تجهيز الحاسوب بوحدة GNSS مع دعم GPS وGlonassوBeidou. ويمكن شحن البطارية البالغ سعتها 6580 مللي أمبير ساعة بقدرة شحن تصل إلى 30 وات.

وخلال فبراير الماضي أطلقت شركة بلاك فيو الساعة الذكية R7 Proالجديدة، يمكنها تحمل المياه عند غسل اليدين، ولكنها غير مناسبة للسباحة أو الغوص.

وأوضحت الشركة الصينية حينها أن الساعة الذكية R7 Proالجديدة التي تدعم فئة الحماية IP67؛ تأتي بشاشة IPS قياس 1.28 بوصة وبدقة وضوح 240 × 240 بيكسل. ويمتاز زجاج الساعة بقدرته على تحمل السقوط.

وتعتبر شركة بلاك فيو حديثة العهد حيث تأسست في عام 2013، وعلى عكس بقية الشركات العالمية مثل سامسونج وأبل وسوني وغيرها، فإن بلاك فيو قد إتخذت طريقاً مختلفاً وتعهدت بأن تصنع أفضل الهواتف الذكية بأقل الأسعار مع الضمان المعتاد كأي شركة أخرى.

تعود الشركة لمؤسسها “زو مينج”، والذي يؤمن بأن إبتكار تكنولوجيا بمواصفات هائلة، لا يحتاج لثروة.

وصنّعت الشركة عدة هواتف ذكية حتى الآن، ومن أبرز الهواتف التي أطلقتها الشركة مؤخراً، هاتف بلاك فيو 5000 (BV5000)، والذي يعمل بنظام تشغيل أندرويد 5.1 والذي يسمى (Andorid 5.1) ، ويسمى هذا النظام “لولي بوب – Lollipop”.