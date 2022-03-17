شكرا لقرائتكم خبر عن ساز القحطانى .. تصدرت التريندات بعد مصرعها فى حادث سيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير إعلامية سعودية، وحسابات على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، عن وفاة المدونة ساز القحطانى، وهى واحدة من أشهر المدونات السعوديات عبر سناب شات، إن لم تكن أشهرهن على الإطلاق.

ساز القحطانى .. شهرة واسعة وصدمة مروعة

وذاع صيت ساز القحطانى بشكل كبير داخل المملكة العربية السعودية وبعض الدول العربية، وساز القحطاني إحدى المؤثرات السعوديات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وعملت كعارضة أزياء، كما أنها كانت تنشر فيديوهات وصور عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل وعلى تيك توك وسناب شات بشكل خاص.



ساز القحطانى



ساز القحطانى

ساز القحطانى .. سيرة ذاتية

وساز من مواليد السعودية، عام 2000، وبعد مرحلة المراهقة بدأت تنشر فيديوهات مضحكة مع صديقاتها، ثم شاركت فى عروض أزياء داخل السعودية.

وكشفت صحيفة العين الإماراتية، أن اسم ساز الحقيقى هو سارة، وتنتمى أصولها إلى إحدى قبائل السبئية التى تعود إلى العصر الأموى، وهى أشهر القبائل التى سكنت شبه الجزيرة العربية، ثم انتقل بعض أفراد هذه القبيلة إلى السعودية والخليج العربى والعراق.

وحظت ساز القحطاني بمتابعة كبيرة وضخمة على تطبيق "سناب شات"، إذ تابعها آلاف المتابعين، وكانت تنشر تفاصيل حياتها بشكل يومى.