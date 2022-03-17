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ولى عهد أبوظبى يتسلم رسالة من الرئيس الإندونيسى

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القاهرة - سامية سيد -  تسلم ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم /الخميس/، رسالة خطية من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، تناولت العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، والعمل المشترك من أجل الارتقاء بها على جميع المستويات.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الشيخ محمد بن زايد تسلم الرسالة خلال لقائه اليوم في "قصر البحر" بأبوظبي مع وزير الدفاع الإندونيسي فرابوو سوبيانتو، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة التعاون في الشئون الدفاعية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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