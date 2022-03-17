شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبوظبى يتسلم رسالة من الرئيس الإندونيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم /الخميس/، رسالة خطية من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، تناولت العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، والعمل المشترك من أجل الارتقاء بها على جميع المستويات.