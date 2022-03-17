شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان يؤكد أهمية التنسيق بين الجيش و"اليونيفيل" للمحافظة على الاستقرار بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء ذلك خلال استقبال عون اليوم للقائد الجديد لليونيفيل اللواء أرولدو لاثارو والوفد المرافق بقصر الرئاسة ببعبدا.

وشدد عون على التزام لبنان تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701، لافتا إلى أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية يهدد الاستقرار الذي تعيشه منطقة الجنوب.

من جانبه، أشار لاثارو أنه سبق وأن خدم في صفوف اليونيفيل ثلاث مرات قبل أن يتولى قيادة قواتها الشهر الماضي، مؤكدا التزامه بمواصلة وتعزيز التعاون بين "اليونيفيل" والسلطات اللبنانية وتوطيد الشراكة الاستراتيجية مع القوات المسلحة اللبنانية، مشددا على أنها تعد شريكا أساسيا في أداء مهام اليونيفيل.

وشدد على التزام "اليونيفيل" بالعمل على تأمين الاستقرار وتعزيز السلام في لبنان والمنطقة، مشيرا إلى أن من بين اولوياته توطيد قنوات الارتباط والتنسيق مع الأطراف المعنية واستكمال ترسيم الخط الأزرق وتعزيز استعمال الآلية الثلاثية بما في ذلك استئناف المحادثات الخاصة بشأن هذا الخط وإيجاد حلول للأمورالمتنازع عليها على طوله.

واعتبر قائد اليونيفيل اللواء أرولدو لاثارو أن التنسيق المستمر يعمل على تقليل التوتر وبناء الثقة وتأمين مساحة من التفاوض للتوصل إلى وقف للنار ولسلام دائم بين إسرائيل ولبنان.

وكان اللواء الأسباني أرولدوا لاثارو قد تسلم مهام رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام في لبنان في 28 فبراير الماضي خلفا للواء الإيطالي ستيفانو ديل كول الذي انتهت ولايته.