شكرا لقرائتكم خبر عن قاضية لبنانية تأمر بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي وتجميد أصول البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت القاضية اللبنانية غادة عون، إنها أصدرت يوم الخميس، أمرا بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة وتجميد جميع أصول البنك، بما يشمل العقارات والسيارات، في إطار تحقيق.

وحسب موقع سويس انفو، لم تذكر القاضية المزيد من التفاصيل.

وجمدت غادة عون أصول خمسة بنوك أخرى هذا الأسبوع كما أصدرت قرارا بمنع سفر رؤسائها في الأسبوع السابق.

ولم توجه اتهامات لأي منهم.