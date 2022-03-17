"الغذاء والدواء" السعودية تحذّر من منتجين للعناية بالعيون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية من منتجين للعناية بالعيون هما كحل خبراء الإثمد، والإثمد الأسود والأحمر.



جاء ذلك لاحتوائهما على نسبة عالية من الرصاص، تجاوزت الحد المسموح به كشوائب.

وأوضحت الهيئة أنها حللت عينات من منتجات العناية بالعيون المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتجين على نسبة عالية من الرصاص تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016.

ولفتت الانتباه إلى أن المنتج الأول يحمل اسم "كحل خبراء الإثمد، الإثمد الأسود خبراء كحل الإثمد الأصفهاني (AL-ETHMED EYELINER)، ويحمل المنتج الثاني اسم "كحل خبراء الإثمد الإثمد الأحمر خبراء كحل الإثمد الأصفهاني (AL-ETHMED EYELINER).

وأكدت أن التعرّض لمستويات عالية من الرصاص قد يسبب الإصابة بفقر الدم، وارتفاع الضغط، والإصابة بأمراض الكلى، وأمراض الاعصاب وتشمل الصرع والغيبوبة.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام المنتجات المعلن عنها، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وتتخذ هيئة الغذاء والدواء الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.