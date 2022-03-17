عالم روسي يحذر من "تسرب" المناعة الجماعية في بلاده.. وهذ ما قاله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن عالم المناعة الروسي نيقولاي كريوتشكوف، أن مستوى المناعة الجماعية ضد "كوفيد-19" انخفض في روسيا من 60 بالمئة إلى 53 بالمئة.



ويشير العالم، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن احداث الأسابيع الأخيرة غيرت تركيز الجمهور من جائحة "كوفيد-19" إلى أحداث أخرى، ما تسبب في انخفاض المناعة الجماعية في روسيا.

ويضيف، يجب أن يكون مستوى المناعة الجماعية 85 بالمئة وأعلى، حينها يمكن الحديث عن التغلب على الجائحة. فقبل شهر كان هذا المستوى 60 بالمئة والآن انخفض إلى 53 بالمئة.

ويقول، "المناعة الجماعية، هي مفهوم ديناميكي. فنحن نقول يجب بلوغ مستوى 85 بالمئة في الوقت الحالي، ولكن نسبة الأشخاص الذين يتمتعون بالمناعة يمكن أن تزيد أو تنقص".

و تطور الطبقة المناعية مع تعافي الأشخاص من "كوفيد-19" أو نتيجة التطعيم. ولكن بمرور الوقت، يتناقص عدد الأجسام المضادة الواقية في الجسم نتيجة المرض. ولكن يمكن الحفاظ عليها في المستوى المطلوب عن طريق التطعيم أو التطعيم المعزز.

ويقول، "من أجل منع "تسرب" المناعة الجماعية، من الضروري تعزيز عمليات التطعيم والتطعيم المعزز الذي نسيه الجميع".

ويضيف، "لقد تحول تركيز الناس إلى أحداث أخرى. بالطبع هذه الأحداث مهمة جدا، وبسببها يعتقد الكثيرون أننا تغلبنا على جائحة "كوفيد-19" وانتهى الأمر. ولكن سأذكر هنا رقمين فقط.: عدوى متحور "أوميكرون" أقوى من عدوى الإنفلونزا الموسمية بثمانية أضعاف، والمرض الذي يسببه الفيروس التاجي المستجد أشد بـ 5-7 مرات من الإنفلونزا. فإذا جمعنا هذين الرقمين سيصبح واضحا أن عدوى الفيروس التاجي المستجد ليست إنفلونزا موسميةـ لذلك يجب الخوف منها".

ويشير إلى أن انخفاض مستوى المناعة الجماعية يمكن أن يؤدي إلى موجة "تسونامي "فيروسية جديدة. وبالعكس إذا ارتفع مستوى المناعة الجماعية، فسوف يؤدي إلى انخفاض الإصابات والوفيات أيضا.