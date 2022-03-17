شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقى: لا نقبل بأى وكالة استخباراتية أو بلد أجنبى يعمل فى بلادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حاكم الزاملي، اليوم الخميس، إننا لا نقبل بأي وكالة استخبارية أو بلد أجنبي يعمل في العراق ويهدد دول الجوار، مشددا على أن "العراق ليس بلداً ضعيفا".



وأضاف الزاملي - عقب اجتماع لجنة تقصي الحقائق النيابية، وفقا لقناة السومرية نيوز الإخبارية - أن "لجنة تقصي الحقائق النيابية المُكلفة بالتحقيق بحادثة استهداف أربيل ستكون لديها استضافات لكل من رئيس جهاز المخابرات ومسؤولين أمنيين ووكيل وزير الخارجية".



وأكد أن نتائج قصف أربيل ستكون مرضية وتقرأ داخل مجلس النواب وبعدها تحال إلى الحكومة، مشيرا إلى أن اللجنة مستمرة في تحقيقها وصولاً إلى النتائج، ولدينا إجراءات متعددة من خلال المحافل الدولية.