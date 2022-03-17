شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: ندعم جهود إنهاء العملية العسكرية فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مع القائم بأعمال السفارة الأوكرانية في بغداد إليكسندر بورفجينكوف، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، بأن "الكاظمي، استقبل القائم بأعمال السفارة الأوكرانية في بغداد إليكسندر بورفجينكوف، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأثيرات العمليات العسكرية الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وتداعياتها على المستوى الإنساني، وعلى السلم والأمن الدوليين، وكذلك في آثارها الاقتصادية الكبيرة على دول العالم ومنها العراق".

وأعرب الكاظمي حسب البيان، عن قلق بلاده إزاء التطورات بين روسيا وأوكرانيا، وتدهور الأوضاع الإنسانية هناك، مشددا على أهمية الاحتكام إلى المزيد من الحوارات التي من شأنها نزع فتيل الأزمة، وبما يحفظ أمن الشعب الأوكراني وسلامته، وباقي شعوب المنطقة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي دعم بلاده كافة الجهود التي تسعى إلى تخفيف حدة التوتر، وإنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا، والعمل على التهدئة وضبط النفس، واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وسيادة الدول على أراضيها.

وأشار البيان إلى أنه "تمت مناقشة أوضاع الجالية العراقية في أوكرانيا، والإجراءات اللازمة لاستمرار تقديم الخدمات لهم في هذا الظرف الاستثنائي".