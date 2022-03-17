شكرا لقرائتكم خبر عن “الأرصاد”: الموجة الباردة الحالية ليست الأخيرة ونتوقع موجة أخرى قادمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الموجة الباردة الحالية ليست الأخيرة، مشيرة إلى أنه من المتوقع موجة أخرى قادمة – بمشيئة الله-.

وأوضح محلل الطقس بالمركز محمد الزهراني، أنه من المتوقع عند انتهاء الموجة الباردة التي تتعرض لها عدة مناطق بالمملكة، تبدأ بمشيئة الله موجة أخرى مشابهة للحالية.

وأضاف أن الموجة المتوقعة التالية للبرد الحالي، يصاحبها تحسن في درجات الحرارة وخاصة عند دخول فصل الربيع 21 مارس، مع تباين في حالات الطقس حتى تتحسن الأجواء تدريجيًا حتى الفصل الذي يليه.

وأشار إلى أنه خلال الأسبوع القادم ستكون نهاية فصل الشتاء مع تقلبات في الأجواء وتكون درجة الحرارة مرتفعة بشكل طفيف مع رياح وغبار وأتربة نهارًا، حتى يدخل فصل الربيع.

وأكد أنه من المتوقع – بإذن الله- من مساء اليوم تكون السحب على المناطق الجنوبية وجازان والباحة وعسير ومكة المكرمة.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض مع نشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية حيث تصل سرعة الرياح إلى 50 كيلو متر في الساعة، واستمرار نشاط الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية, في حين تهيئا فرصة تكون السحب الرعدية على بعض المرتفعات.