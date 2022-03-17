شكرا لقرائتكم خبر عن “الغذاء والدواء” توضح طريقة معرفة أسعار الدواء عبر تطبيق “طمني” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت هيئة الغذاء والدواء، أنه يمكن معرفة سعر الدواء ورقم تشغيلته وجميع المعلومات المتعلقة به عبر تطبيق “طمني”. وأوضحت الهيئة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” طريقة معرفة سعر الدواء عبر مسح الباركود المطبوع على علبة الدواء باستخدام تطبيق “طمني”.

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