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شكرا لقرائتكم خبر عن “الصحة” تقدم 4 نصائح للحصول على منزل دافئ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
يلجأ الكثيرون إلى ارتداء الملابس الثقيلة في الشتاء خوفًا من انخفاض درجات الحرارة وشدة البرد التي يمكن أن تصيب البعض بالإعياء والمرض.
ونشرت وزارة الصحة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” 4 نصائح مهمة لمواجهة الجو البارد والحصول على منزل دافئ، وهي:
-حافظ على درجات حرارة دافئة داخل المنزل في حال كان لديك كبير في السن أو أطفال رضع.
-استخدم إحدى وسائل التدفئة في الغرفة: الدفايات الكهربائية أو المكيفات الدافئة.
-تناول وجبة واحدة دافئة على الأقل خلال اليوم.
-تناول المشروبات الساخنة بشكل متكرر.
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