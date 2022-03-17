شكرا لقرائتكم خبر عن “التأمينات”: 3 خطوات لتنفيذ طلب إخطار العودة للعمل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن متطلبات وخطوات تنفيذ خدمة “إخطار العودة للعمل”.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الخدمة تتيح تسجيل تاريخ العودة إلى العمل في القطاع الحكومي (مدني – عسكري) بعد تسلم معاش تقاعدي واحد على الأقل.

وأشارت إلى أنه في حالة تسلم استحقاق الدفعة الواحدة (المكافأة) يجب أن يكون إخطار العودة قبل مضيّ عام من تاريخ مباشرة العمل الجديد، وذلك لغرض احتساب الخدمة الحالية لغرض التقاعد.

وأضافت أن متطلبات الخدمة كالتالي :

– معاملة مكتملة للمتقاعد.

– العودة للعمل في القطاع الحكومي.

– التسجيل في الخدمات الإلكترونية.

خطوات التنفيذ :

1- ادخل للخدمات الإلكترونية.

2- اختر الطلبات من القائمة.

3- اختر خدمة إخطار العودة للعمل.

رابط الخدمة (هنا)