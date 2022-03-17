شركة سامسونغ تعمل على إنتاج هاتف ذكي متعدد الطيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تعمل شركة سامسونغ على إنتاج هاتف ذكي مزدوج المفصل، بحسب تغريدة على تويتر نشرها المسرب الكوري الجنوبي دوهيوم كيم، الذي عُرف بمصداقية تسريباته.



وكان كيم، قد تنبأ بشكل صحيح بالمعلومات حول سلسلة غالاكسي S22، أما هذه المرة، فقد ادعى أن سامسونغ تسعى بالفعل لتصنيع هاتف يمكن طيه رأسياً وأفقياً.

عند طيه عموديًا، ستكون الشاشة في الخارج، مع مساحة للكاميرا الخلفية (التي يقال إنها تتكون من ثلاثة أجهزة استشعار مع فلاش LED) بجوار حافة الجزء المطوي من العرض. على هذا النحو، قد يتطلب مخطط التصميم هذا هاتفًا بحجم أكبر من الهواتف التي أطلقتها سامسونغ حتى الآن. أما عند طيه أفقيًا، ستتوضع الشاشة في الداخل. وتفكر شركة سامسونغ أيضًا في بناء واجهة مستخدم جديدة للهاتف الذكي متعدد الطيات، وفق ما أورد كيم.

وبصرف النظر عن التصميم المذكور أعلاه، هناك تصميم آخر قابل للطي يمكن أن تفكر به شركة سامسونغ. يتيح هذا التصميم القابل للطي إمكانية طي الهاتف على شكل Zوقد حصلت الشركة مؤخرًا على براءة اختراع له، وفقًا لتقرير سابق صادر عن موقع “ليتس غو ديجيتال”.

وفقًا للتقرير، مع التصميم الجديد، يمكن طي الهاتف القادم إلى شكل Z، حيث سيكون له ثلاثة أقسام منفصلة من شأنها أن تساعد في إعطاء هذا الشكل. أما بالنسبة للأجزاء الداخلية، فقد ورد أن سامسونغ قد تترك الجزء الأوسط من الهاتف خاليًا من أي عناصر داخلية مهمة لجعله مفيدًا للصلابة الهيكلية للجهاز بينما يتم وضع البطاريات ولوحات الدوائر في الأجزاء الخلفية والأمامية القابلة للطي من الجهاز. عند الفتح، سيبدو الهاتف الذكي كجهاز لوحي صغير.

وفقًا لرسومات براءات الاختراع، يحتوي التصميم على شاشة عرض أساسية مزودة بمستشعر بصمة مدمج كجزء من الشاشة. في الخلف، يوجد إعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية وموصل USB لنقل البيانات والشحن، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا.