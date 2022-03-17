الإعلامية المصرية بسمة وهبة تهاجم ويجز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أثارت إطلالة الفنان المصري ويجز على مسرح "أبوبكر سالم" ببوليفارد الرياض في السعودية جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وانتقدت الإعلامية بسمة وهبة إطلالة ويجز، معتبرة أن تلك الإطلالة لا تمثل بلده مصر.

وكتبت على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: ”والله عيب.. بجد عيب.. إنت رايح بلد بيقدموك إنك مصري.. يارب نقيب الموسيقيين يشوف اللي كان حابب يتبناه وبيشكر فيه ويقولنا هو أحسن من حمو بيكا وحسن شاكوش في إيه.. كله محصل بعضه وفالآخر محسوبين على مصر”.

كما انتقد المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية في مصر، إطلالة مغني الراب "ويجز" في السعودية.

وعبر حسابه على موقع "تويتر"، قال هاني شاكر: "بعد ما اتسألت أكثر من مرة عن صورة ويجز الأخيرة وهذا اللوك الغريب رأي شخصي إن فالنتينو خسر كثير جدا بعد هذا المظهر المضحك المبكي في نفس الوقت".