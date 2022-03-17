شكرا لقرائتكم خبر عن تونس توقع على النظام الأساسى للمركز العربى لدراسات السياسات الاجتماعية بالدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الجمهورية التونسية اليوم الخميس على "النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية" الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية بموجب القرار رقم 8706- د.ع (156) - ج 2 - 9 /9 /2021.

وقام بالتوقيع السفير محمد بن يوسف، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها لدى جامعة الدول العربية.

ويهدف المركز إلى تحقيق التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء في مجال السياسات الاجتماعية والحد من الفقر بمختلف أبعاده.

ويدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام إليه من قبل 7 دول .ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الجامعة التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه، وذلك عملاً بالفقرة (2) من المادة (12) منه.

وتعتبر الجمهورية التونسية أولى الدول العربية الموقعة على النظام الأساسي للمركز .