اخبار الخليج

جلسة محادثات رسمية بين وزيرى خارجية روسيا والإمارات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة محادثات رسمية بين وزيرى خارجية روسيا والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت جلسة محادثات رسمية في موسكو بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره الإماراتي عبدالله بن زايد.

وقدم لافروف، الشكر لدولة الإمارات، قائلا: "نثمن الموقف المتزن لدولة الإمارات بشأن أزمة أوكرانيا".

من جانبه أعرب وزير الخارجية الإماراتي عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات بين الإمارات وروسيا وتنويع مجالات الترابط.، مضيفا:" يجب أن نناقش مع موسكو الأزمات حول العالم في أوكرانيا والعراق واليمن".

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا