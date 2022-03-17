شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة محادثات رسمية بين وزيرى خارجية روسيا والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت جلسة محادثات رسمية في موسكو بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره الإماراتي عبدالله بن زايد.

وقدم لافروف، الشكر لدولة الإمارات، قائلا: "نثمن الموقف المتزن لدولة الإمارات بشأن أزمة أوكرانيا".

من جانبه أعرب وزير الخارجية الإماراتي عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات بين الإمارات وروسيا وتنويع مجالات الترابط.، مضيفا:" يجب أن نناقش مع موسكو الأزمات حول العالم في أوكرانيا والعراق واليمن".