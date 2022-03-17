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كوريا الجنوبية تتعهد بتقديم 20 مليون دولار كمساعدات إنسانية لليمن

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القاهرة - سامية سيد - تعهدت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بتقديم 20 مليون دولار كمساعدات إنسانية لليمن في هذا العام؛ لمساعدة المتضررين من الصراع الدائر في البلاد.

وقدم هذا التعهد نائب وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف هام سانغ-ووك، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) خلال حدث افتراضي رفيع المستوى للمانحين حول الأزمة الإنسانية في اليمن، استضافته الأمم المتحدة بالاشتراك مع حكومتي السويد وسويسرا.

وأوضحت الخارجية الكورية الجنوبية، أن (سول) ستقدم الغذاء والدعم للفئات الضعيفة في اليمن، حيث يعاني شعبها من تداعيات حرب أهلية طويلة الأمد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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