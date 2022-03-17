شكرا لقرائتكم خبر عن “الربيعة” يكشف حجم المساعدات المقدمة من المملكة لليمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

كشف المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المملكة قدمت خلال السنوات القليلة الماضية ما يربو على 19.39 مليار دولار أمريكي كمساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية واقتصادية للجمهورية اليمنية الشقيقة.

وأكد أن المملكة تثمن الإجراء الإيجابي لمجلس الأمن باعتماده القرار 2624، الذي يصنف جماعة الحوثيين “جماعة إرهابية”، ويدرجهم كيانًا تحت حظر السلاح، مؤكداً حرص المملكة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، والتزامها بدعم جميع الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي مستدام وفق المرجعيات الثلاث وبما يضمن المحافظة على وحدة وسلامة اليمن وشعبه الشقيق.

وأوضح الربيعة أنه انطلاقًا من دور المملكة الإنساني وحرصها على الشعب اليمني الشقيقن فإنها سوف تستمر في دعم اليمن بالبرامج الإغاثية والإنسانية؛ لرفع المعاناة الإنسانية بالتنسيق مع الشركاء الأمميين والدوليين والمحليين.

وأضاف أن اليمن يواجه أزمة إنسانية كبيرة، ويزيد من صعوبتها ما تقوم به الميليشيات الحوثية الانقلابية من تصعيد كبير في اليمن، بل إنها تجاوزت ذلك لتصعد عملها الإرهابي لتهدد دول الجوار؛ وهو ما يستوجب وقفة حازمة وصارمة من المجتمع الدولي لحماية الشعب اليمني الشقيق والوصول إلى حلول مستدامة تحقق الأمن والاستقرار والنماء لليمن وشعبه وللمنطقة والعالم أجمع.

وقدم شكر المملكة وتقديرها العميق للأمم المتحدة جمهورية سويسرا ومملكة السويد لحرصهم على تنظيم مؤتمر المانحين لليمن للعام 2022م، آملاً بالتوصل إلى حلول أكثر استدامة وأعمق أثراً؛ لرفع المعاناة الإنسانية في اليمن.

جاء ذلك خلال مشاركته أمس عبر الاتصال المرئي ممثلاً عن المملكة في مؤتمر المانحين المخصص للجمهورية اليمنية للعام 2022م، برعاية الأمم المتحدة وجمهورية سويسرا ومملكة السويد بمدينة جنيف، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس الاتحاد السويسري إينياتسيو كاسيس، ووزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، ومساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق شؤون الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفث، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل.