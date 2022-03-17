أكبر بنك بولندي يشتري العملة الأوكرانية من اللاجئين.. لهذا السبب!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت تقارير إخبارية أن مصرف "بي.كيه.أو بنك" أكبر بنوك بولندا قد يبدأ في الأسبوع المقبل شراء العملة الأوكرانية هريفنيا، من اللاجئين الأوكرانيين في بولندا.



وذكرت وكالة بلومبرغ الخميس، أن البنك سيضع حد أقصى لمشتريات اللاجئين من العملة المحلية البولندية مقابل العملة الأوكرانية ليتراوح بين 1200 و1300 زلوتي.

ومن المنتظر توفير هذه الخدمة لحاملي الجواز الأوكراني من خلال ما بين 50 و60 منفذ للبنك

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان لصحيفة لو باريزيان الأربعاء، إن فرنسا ستعتبر روسيا مسؤولة عن أي استخدام لأسلحة كيماوية، أو بيولوجية في حرب أوكرانيا.

وأضاف "إذا وقعت هجمات كيماوية أو بيولوجية في أوكرانيا، سنعرف المسؤول الوحيد عنها. روسيا".

وذكر الوزير الفرنسي أن استخدام تلك الأسلحة غير التقليدية سيفضي إلى مزيد من العقوبات على روسيا.

وقال: "استخدام الأسلحة غير التقليدية سيشكل تصعيداً لا يمكن احتماله وسيؤدي إلى عقوبات اقتصادية هائلة ومشددة، دون أي محرمات".