ما لا تعرفه عن هاتف v25 الجديد من ريلمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة ريلمي هاتفها الذكي V25 5G الجديد، الذي يدعم شبكة الاتصالات الجوالة 5G الحديثة.



وأوضحت ريلمي الصينية أن الهاتف الذكي الجديد ينبض بداخله المعالج كوالكوم Snapdragon 695 ، مع ذاكرة 12 + 256 جيجابايت.

وبفضل تقنية “Dynamic RAM Extension” المعروفة اختصارا بـ “DRE”، يمكن التدعيم بما يصل إلى 7 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الإضافية بحيث يتوفر ما يصل إلى 19 جيجابايت كذاكرة وصول عشوائي.

ويأتي الهاتف مزودا بلوحة IPS LCD قياس 6.6 بوصة وبدقة وضوح Full HD+ (1080×2400 بيكسل)، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 120 هرتز.

وتوفر الكاميرا الأمامية دقة 16 ميجابيكسل، ويوجد أيضا في الخلف كاميرا ثلاثية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل وعدسة ماكرو وعدسة للعمق بدقة 2 ميجابيكسل لكل منهما.

ويأتي الهاتف بأبعاد 164.3× 75.6×8.5 ملم، بينما يبلغ وزنه 195 جراما. ويمكن شحن البطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة بقدرة 33 وات.

وبالإضافة إلى مستشعر بصمات الأصابع على الجانب، يوجد أيضا مقبس سماعة رأس وسماعة، مع دعم لبطاقتي SIM.

ويعمل الهاتف الذكي بنظام التشغيل جوجل أندرويد 12، ويتوفر بالألوان Morning Star وSky Black، بالإضافة إلى اللون الأزرق الفاتح، والذي تتغير درجته بحسب الضوء الساقط عليه.

وريلمي هي شركة تصنيع هواتف ذكية صينية يقع مقرها في شنجن. تأسست العلامة التجارية رسمياً في 4 مايو/أيار 2018 (اليوم الوطني للشباب في الصين) من قِبل سكاي لي (من مواليد بينجهونج)، الذي كان سابقاً نائب رئيس شركة أوبو. وبالإضافة إلى الهواتف الذكية تُنتج ريلمي أيضاً مجموعة واسعة من المنتجات الأخرى مثل سماعات الأذن وعصابات اللياقة البدنية والحقائب.

وظهرت ريلمي لأول مرة في الصين في عام 2010 تحت اسم "OPPO Real"، حيث أنها كانت علامة تجارية فرعية لشركة أوبو إلى أن انفصلت عنها في عام 2018، وبعد ذلك أصبحت العلامة التجارية الخاصة بها تحت شركة بي بي كي إليكترونيكس الصينية متعددة الجنسيات.

وفي 30 يوليو/تموز 2018، أعلن نائب الرئيس السابق لأوبو ورئيس قسم الأعمال الخارجية في أوبو سكاي لي استقالته الرسمية من أوبو وعزمه تأسيس ريلمي كعلامة تجارية مستقلة. حيث قال حينها أن العلامة التجارية ريلمي ستركز على توفير هواتف محمولة تمزج بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، وبذلك توفر للشباب حياة سعيدة تتميز "بالتكنولوجيا" و"الجمال" بأسعار معقولة. في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قدمت ريلمي شعاراً جديداً.

وأطلقت ريلمي أول منتج لها، "realme 1" حصرياً في السوق الهندي في مايو/أيار 2018 على أمازون الهند.