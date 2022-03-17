شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث صينى يدعو الأطراف الليبية إلى التمسك بالسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا مبعوث صيني اليوم الأربعاء الأطراف في ليبيا إلى التمسك بالسلام والعزوف عن أي عمل قد يعقد الوضع.

وقال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة داي بينج، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا"، إن الصراع المستمر منذ 11 عاما في ليبيا تسبب في عواقب كارثية على الشعب الليبي مع تداعيات بعيدة المدى على أفريقيا، ومنطقة الساحل على وجه الخصوص، والبحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أن الأمل المشترك للشعب الليبي والمجتمع الدولي هو أن تظل عملية السلام الليبية على المسار الصحيح، وتحقق تقدما مستمرا، وسلاما دائما في أقرب وقت ممكن .

وأشار إلي أن جميع الأطراف في ليبيا حافظت بشكل عام على الهدوء وضبط النفس في هذه اللحظة الحرجة، معربا عن أمل بلاده في أن تواصل الأطراف السعي إلى تحقيق تسوية سياسية وتجنب اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعقد الوضع.