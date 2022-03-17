شكرا لقرائتكم خبر عن مركز سلمان للإغاثة: المملكة قدمت 19 مليار دولار مساعدات إغاثية لليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم الخميس أن السعودية قدمت خلال السنوات القليلة الماضية ما يقرب من 19.39 مليار دولار أمريكي كمساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية واقتصادية للجمهورية اليمنية.

وأعرب الربيعة خلال مشاركته في مؤتمر المانحين المخصص للجمهورية اليمنية للعام 2022، برعاية الأمم المتحدة وسويسرا والسويد بمدينة جنيف، عن شكر المملكة العربية السعودية وتقديرها العميق للأمم المتحدة وجمهورية سويسرا ومملكة السويد، لحرصهم على تنظيم مؤتمر المانحين لليمن، آملا بالتوصل لحلول أكثر استدامة وأعمق أثرا؛ لرفع المعاناة الإنسانية في اليمن والتعامل مع مسبباتها، وفقا لما أوردته قناة (الإخبارية) السعودية.

وقال "إننا نجتمع اليوم واليمن يواجه أزمة إنسانية كبيرة، ويزيد من صعوبتها ما تقوم به جماعة الحوثى من تصعيد كبير في اليمن، وهو ما يستوجب وقفة حازمة وصارمة من المجتمع الدولي لحماية الشعب اليمني والوصول إلى حلول مستدامة تحقق الأمن والاستقرار والنماء لليمن وشعبه وللمنطقة والعالم أجمع".

وأوضح أنه انطلاقا من دور المملكة الإنساني وحرصها على الشعب اليمني سوف تستمر في دعم اليمن بالبرامج الإغاثية والإنسانية؛ لرفع المعاناة الإنسانية بالتنسيق مع الشركاء الأمميين والدوليين والمحليين.