كل ما تريد معرفته حول ليلة النصف من شعبان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تعد ليلة النصف من شعبان ذات أهمية تتميز بها على باقي ليالي الشهر، بل حتى تفوق أهميتها العديد من ليالي الأشهُر الأخرى.



وذهب بعض العلماء إلى أن أهمية ليلة النصف من شعبان توازي ليلة القدر.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، موعد ليلة النصف من شهر شعبان، وقالت إن "ليلة النصف من شعبان ستكون ليلة يوم الجمعة المقبل الموافق 18 مارس 2022، وتبدأ من مغرب يوم الخميس 14 شعبان الموافق 17-3-2022 حتى فجر الجمعة 15 شعبان".

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال: "ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان؟"، وقالت: "ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة، ورد في ذكر فضلها عدد كبير من الأحاديث يعضد بعضها بعضًا ويرفعها إلى درجة الحسن والقوة، فالاهتمام بها وإحياؤها من الدين ولا شك فيه، وهذا بعد صرف النظر عما قد يكون ضعيفًا أو موضوعًا في فضل هذه الليلة".

فضل ليلة النصف من شعبان

وقد ورد في فضل ليلة النصف من شعبان وأهميّتها العديد من الأحاديث النبويّة التي تُشير إلى استِحباب قيام ليلها وصيام نهارها، والمداومة فيها على الأوراد، والأذكار، وقراءة القرآن، والقيام بالأعمال الحسنة، مثل: الصّدقة، والأمر بالمعروف، والنّهي عن المُنكَر، وغير ذلك من الأمور.

وأجمع الفقهاء على أن النصف من شعبان ليلة مباركة لها مكانة عند الله مميزة، ومن المستحب الدعوة فيها بالعفو والمغفرة وصلاح الحال، مع الصوم وقراءة القرآن والتصدق وقيام الليل وترك المشاحنة والخصام.

ماذا حدث ليلة النصف من شعبان؟

وشهد شهر شعبان المبارك تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام بمكة المكرمة في العام الثاني من الهجرة، بعد أن صلى جميع المسلمين 16 شهراً تقريباً تجاه المسجد الأقصى، كما رجحت بعض التراث أن ليلة النصف من شعبان شهدت تحويل القبلة.