شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. انخفاض الحرارة بالسعودية والبحرين والامارات والعظمى بالكويت 19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج انخفاضا فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية، انخفاض في درجات الحرارة مع نشاط فى الرياح السطحية قد تؤدى إلى شبه انعدام فى الرؤية الأفقية أما الامارات انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ، وفى البحرين باردًا نسبيًا مع تصاعد الأتربة والعظمى فى الكويت 19 °ﻡ.

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض على المنطقة الجنوبية والمرتفعات الجنوبية الغربية ويستمر الانخفاض على أجزاء من مناطق شرق ووسط المملكة يصاحب ذلك نشاط فى الرياح السطحية قد تؤدى إلى شبه انعدام فى الرؤية الأفقية حيث تصل سرعة الرياح إلى 50كم ساعة, كما يستمر نشاط الرياح السطحية وتدنى فى مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة, فى حين تهيئا فرصة تكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير, ولا يستبعد تكون الضباب فى ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم ساعة وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف يصل الى ثلاث أمتار على الجزئيين الشمالى والاوسط من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزئيين الشمالى والاوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبى ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 30-60 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس مغبرا وغائما جزئيا بوجه عام، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، والرياح نشطة إلى قوية السرعة خاصة على البحر مثيرة للأتربة والرمال ومحملة بالغبار تؤدى إلى تدنى مدى الرؤية الأفقية.

و أوضح المركز -فى بيانه اليومي- أن حركة الرياح شمالية غربية 25 إلى 35 تصل إلى 65 كم س.

وسيكون الموج فى الخليج العربى شديد الاضطراب ، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:33 والمد الثانى عند الساعة 03:02 و الجزر الأول عند الساعة 25:19 والجزر الثانى عند الساعة07:08.

و فى بحر عمان يكون الموج مضطرباً و سيحدث المد الأول عند الساعة 09:09 والمد الثانى عند الساعة 21:56 و الجزر الأول عند الساعة 30:15 والجزر الثانى عند الساعة 04:04.

و فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 25 21 75 45 دبى 25 19 80 45 الشارقة 27 18 80 45 عجمان 25 19 80 55 أم القيوين 27 20 85 55 رأس الخيمة 30 18 80 40 الفجيرة 33 19 70 25 العين 28 19 85 40 ليوا 24 15 80 30 الرويس 23 18 65 45 السلع 22 15 65 30 دلما 21 17 60 45 طنب الكبرى 23 22 70 50 طنب الصغرى 23 22 70 50 أبو موسى 23 21 75 45

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم، الخميس، فى مملكة البحرين سيكون باردًا نسبيًا مع تصاعد الأتربة، و مغبرًا أحيانًا، و سيكون غائمًا جزئيًا فى البداية.

الرياح: شمالية غربية من 25 إلى 30 عقدة، وتصل من 32 إلى 37 عقدة أحياناً خلال النهار، و تحذر الأرصاد من رياح شديدة السرعة.

ارتفاع الموج: من قدمين إلى أربع أقدام قرب السواحل، ومن خمس إلى تسع أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 20 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 65% والصغرى 20%.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 19 °ﻡ

نهارًا

معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة على المناطق الساحلية 15 - 45 كم ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

ليلًا

مائل للبروده الى بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 - 42 كم ساعة .