شكرا لقرائتكم خبر عن “المسند” يتوقع: اليوم ذروة الموجة الباردة على المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبير الطقس د. عبدالله المسند، أن تنشط الرياح السطحية الشمالية اليوم، وقد تثير الغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض والربع الخالي ونجران.

وأوضح عبر حسابه في “تويتر”، أن الكتلة الهوائية الباردة تتربع فوق أجواء المملكة اليوم، حيث تخفض درجة الحرارة أكثر، وأن اليوم هو ذروة الموجة الباردة على وجه التقريب، مشيرًا إلى أن مرتفع جوي يجثم فوق الأجواء، ينتج عنه استقرار جوي بوجه عام.

وأضاف أن طقس اليوم يشهد -بمشيئة الله- أجواء غير صافية ومغبرة جراء عاصفة يوم أمس، وذلك جنوبي الشرقية والرياض وكذلك في نجران وعسير والباحة، وكما كان متوقعاً العاصفة الغبارية وصلت إلى اليمن.

وأشار إلى أن اليوم هو14 من شعبان، والـ17 من مارس، و10 من نوء سعد السعود، و 36 من العقارب، و 86 من فصل الشتاء، وأن النهار يبدأ يأخذ من حصة الليل بمعدل 1.30 دقيقة، كما هو بداية هجرة الوز الربيعي والسمان، لافتًا إلى أنه بقي ثلاثة أيام على انتهاء فصل الشتاء، ودخول فصل الربيع وفقاً لحركة الشمس الظاهرية.