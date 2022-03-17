بسبب هذه المشكلة.. غضب كبير من التحديث الجديد لأيفون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

عبر مستخدمو "آيفون" عن غضبهم بسبب مشكلة كبيرة واجهتهم في التحديث الجديد الذي طرحته شركة "أبل" الأمريكية لنظام التشغيل الخاص بها (iOS 15.4),



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن العديد من مستخدمي "آيفون" قالوا إنهم لاحظوا نفادا سريعا للبطارية بعد تنزيلهم التحديث الجديد.

وذكر أحدهم على حسابه في تويتر: "هناك استنزاف سريع لبطارية آيفون بعد تحديث iOS 15.4.. انخفض شحن هاتفي بـ5 في المئة في أقل من 10 دقائق.. هذا أمر مثير للسخرية".

ونشر آخر صورة توضح كيف تستنزف بطاريته منذ تثبيت التحديث الجديد، وعلق عليها بالقول "SOS Apple" (النجدة).

وعلّق الخبير في الهواتف، أدريان كينغسلي، على هذه المشكلة بالقول: "يؤدي تثبيت نظام تشغيل جديد على آيفون إلى تفعيل الكثير من التطبيقات في الخلفية، ويمكن أن يستمر ذلك لساعات أو حتى أيام".

وتابع: "هذه العملية تسمى إعادة معايرة البطارية، وغالبا ما تعطي الانطباع بأن الشحن ينفد بسرعة أكبر، في حين أنها ليست كذلك".

ودعا كينغسلي المستخدمين إلى مراقبة "صحة البطارية"، من خلال "Settings"، ثم "Battery"، وبعدها "Battery Health"، ثم اختيار "Peak Performance Capability"، وفقا لما نقله موقع سكاي نيوز عربية.