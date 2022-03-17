شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تعلن 62.5 مليون دولار كمساعدات إنسانية لليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير التنمية الدولية والوزير المسؤول عن وكالة التنمية الاقتصادية الكندية في المحيط الهادئ، هارجيت ساجان، اليوم الأربعاء، عن تقديم 62.5 مليون دولار من التمويل كجزء من استجابة كندا المستمرة للاحتياجات الإنسانية للمتضررين من النزاع في اليمن.

جاء ذلك خلال مشاركته في الحدث الافتراضى رفيع المستوى لإعلان التبرعات للوضع الإنساني في اليمن، الذي عقدته الأمم المتحدة والسويد وسويسرا.

وسيتم توفير هذا التمويل الجديد لوكالات الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية الأخرى، وفقا لبيان صادر من الخارجية الكندية. وتماشيا مع سياسة المساعدة الدولية النسوية الكندية ، ستركز المساعدة الإنسانية الكندية أيضا على الاحتياجات العاجلة للنساء والفتيات، اللائي يتأثرن بشكل غير متناسب بالنزاع المستمر والأزمة الإنسانية فى اليمن.

وخلال الحدث ، أكد الوزير ساجان أن كندا تشعر بقلق بالغ إزاء تدهور حالة الأمن الغذائي في اليمن، ودعت إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وفقا للقانون الدولي الإنساني.

بدورها، أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية، اليوم/الأربعاء/، عن منح منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" مساهمتين بقيمة 15.1 مليون دولار؛ لدعم أطفال اليمن.

وذكرت قناة اليمن الفضائية أن المبلغ سيخصص لدعم تدخلات "اليونيسف" في مجال المياه والصرف الصحي والتغذية في اليمن، وإيصال الخدمات الأساسية لما يقارب من 425 ألف طفل ونازح.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت - مع اقتراب انعقاد المؤتمر الدولي للدول المانحة لليمن، برعاية السويد وسويسرا - عن حاجة الوكالات الإنسانية الدولية إلى ما يقرب من 4.3 مليار دولار أمريكي؛ للوصول إلى 17.2 مليون شخص خلال العام الجاري فقط، فيما وجهت العديد من المنظمات الإغاثية نداءات متكررة بعد نفاد تمويلها الإنساني واضطرارها إلى إيقاف العديد من المساعدات الضرورية للمتضررين.