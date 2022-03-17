شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلن تلقيح 14 ألف شخص بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن 14672 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأفاد بيان للصحة المغربية، بأن إجمالى من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 6003437 شخصا، وأوضح البيان أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24772512 شخصا، وأن العدد الإجمالى للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من القاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23236400 شخصا.

وأضاف البيان أن 1552 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية ، وأن 2525 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال ال 24 ساعة الماضية .

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.