شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى قرب حاجز "قلنديا" العسكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلعت، مواجهات بين الفلسطينيين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز "قلنديا" العسكرى شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن شبانًا رشقوا جنود الاحتلال الذين تمركزوا قرب حاجز قلنديا بالحجارة، وأشعلوا إطارات مطاطية، فيما أطلق الجيش الإسرائيلى على المواطنين والسيارات المارة، قنابل الغاز السام المسيل للدموع، حيث لم يتم الابلاغ عن إصابات.

وفى سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى أطراف حى الطيرة الراقى بمدينة رام الله، وأغلقت طريق "حى الريحان" المجاور للحي، وفتشت عددًا من المركبات قبل أن تعيد فتح الطريق.