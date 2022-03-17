شكرا لقرائتكم خبر عن قائد مركبة يقود بسرعة والمرور يفسح له الطريق.. ماذا حدث؟! والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقائد مركبة يقود بسرعة على أحد الطرق في المملكة، حيث اقترب بشدة من سيارة مرور كانت أمامه.

وتعجب متداولو المقطع، خاصة أن سيارة المرور أفسحت له الطريق، ليكمل قائد المركبة مساره على الطريق.

وتباينت ردود الأفعال، حيث علق البعض بأن التلحيم والاقتراب بشدة من السيارات، مخالفة وفقا لنظام المرور.

بينما علق آخرون :” ربما يكون معه حالة صحية طارئة في المركبة تستدعي الإسراع به للمستشفى”.