شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من عاصفة رملية تؤثر على أجواء المملكة.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع خبراء الطقس تأثر أجزاء من شرق ووسط وجنوب المملكة اليوم الخميس بأجواء عاصفة ومُغبرة بكثافة مُترافقة مع عُبور لجبهة هوائية باردة لأجواء المنطقة.

وتفصيلا، توقع الخبراء، أن تتعمق الكُتلة الهوائية الباردة على كافة أنحاء المملكة يوم الخميس، ونظراً للفروقات الحرارية ستندفع بعد مشيئة الله رياح قوية السرعة نحو عموم مناطق وسط وشرق وجنوب المملكة تصل سرعة بعض هباتها إلى حدود 70 كم/ساعة.

ومن المتوقع أيضا، وفقا لـ”طقس العرب”، أن تتسبب هذه الرياح في تشكيل موجات غبارية واسعة تترافق بتدني كبير في مدى الرؤية الأفقية.

وتوقع خبراء الطقس، أن تؤثر العاصفة الرملية بشكلٍ مُباشر على الشرقية والرياض إدارياً خلال يوم الخميس، وتكون حدّة الغُبار متوسطة إلى كثيفة بوجهٍ عام في الإحساء وجنوب منطقة الرياض إدارياً الأمر الذي يُسبب تدني لافت ورُبما انعدام في مدى الرؤية الأفقية في تلك المناطق.

كذلك تشمل الحالة الجوية، بمشيئة الله، أجزاء من جنوب غرب المملكة وخاصةً منطقة نجران.