شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار من الأرصاد على مكة المكرمة حتى السادسة من مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير: أصدر المركز الوطني للأرصاد، أمس الأربعاء، تنبيها بشأن حالة الطقس في منطقة مكة المكرمة خلال الساعات القليلة المقبلة. وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار حالة الرياح النشطة والأتربة المثارة، مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن تدني في مدى الرؤية، وتشمل الحالة منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة ـ بحرة ـ عرفات). كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله، اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساء.

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