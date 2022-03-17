شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مختص: 19% فقط من مواطني المملكة يمارسون النشاط الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شدد المدرب الرياضي معتز الجهني، على أهمية ممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على الصحة والحد من خطورة السمنة والوقاية من مخاطر ارتفاع الوزن.

وقال الجهني، خلال استضافته ببرنامج “الراصد”، على قناة “الإخبارية”، إنه لا يمكن خسارة أكثر من 5 كيلوات دهون في الشهر الواحد”.

وأضاف أن نحو 19% من مواطني المملكة فقط يمارسون النشاط الرياضي، مؤكدا على أهمية ممارسة الرياضة للجميع.