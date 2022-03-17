شكرا لقرائتكم خبر عن سبوتنيك: 5 انفجارات قوية تهز محيط قاعدة تابعة للجيش الأمريكى بدير الزور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت خمسة انفجارات قوية، اليوم الأربعاء، في قاعدة حقل العمر النفطي في ريف دير الزور التابعة للجيش الأمريكي، جراء تعرضها لقصف صاروخي مجهول المصدر.

وحسب وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، قالت مصادر محلية في ريف دير الزور، إن "سلسلة انفجارات قوية هزت محيط قاعدة حقل العمر النفطي التابعة للجيش الأمريكي، وسمع دويها في كامل أرجاء المنطقة".

وأشارت المصادر إلى أن تحليقا مكثفا للمسيرات الأمريكية انطلق في أجواء المنطقة فور وقوع الانفجارات.

وأكدت مصادر من المنطقة أن أصوات الانفجارات التي سمعت في محيط القاعدة الأمريكية، ناجمة عن استهدافها بصواريخ تجاوز عددها 5 حتى اللحظة.

وأضافت أن مصدر إطلاق الصواريخ هي البادية الشامية منطقة غرب نهر الفرات جنوب شرقي مدينة دير الزور، والتي تنتشر فيها قوات حليفة للجيش السوري.