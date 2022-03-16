شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. واطمأن الرئيس المصري خلال الاتصال على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، متمنياً لخادم الحرمين الشريفين دوام الصحة والعافية. وعبر سمو ولي العهد عن الشكر والتقدير للرئيس المصري على ما أبداه من مشاعر أخوية نبيلة.

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