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"الرئاسى الليبى" يعقد اجتماعا موسعا مع سفراء الدول الداعمين للمسار السياسى

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القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس الرئاسي الليبى، اليوم الأربعاء، بطرابلس اجتماعا موسعا مع عدد من سفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا والداعمين للمسار السياسي وإرساء الاستقرار في البلاد.

وأوضح المجلس الرئاسي الليبى – بحسب وكالة الأنباء الليبية - أنه تم خلال الاجتماع تبادل الآراء والمشاورات لإعداد قاعدة دستورية توافقية ودعم المجلس الرئاسي لأي مبادرة تمكن من اجراء الانتخابات العامة في أقرب الآجال .

وأوضحت المتحدث باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة أن الاجتماع مع هؤلاء السفراء الداعمون لمسار برلين 1 و 2 باعتباره المسار الذي حظى بمساندة وتوافق دولي متمثل في قرارات مجلس الامن وكذلك حظى بقبول محلي .

وقالت وهيبة إن الاجتماع بحث سبل دعم مبادرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، بشأن الانجاز والاعداد لقاعدة دستورية توافقية ، مؤكدة دعم المجلس الرئاسي لأي مبادرة تمكن من اجراء الانتخابات العامة في أقرب الآجال ، وتمكن من البناء على مكتسبات المرحلة في المدة الماضية واجراء الانتخابات والتقدم في المسار الانتخابي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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