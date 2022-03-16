شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مليون دولار منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية لدعم أطفال اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية، اليوم/الأربعاء/، عن منح منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" مساهمتين بقيمة 15.1 مليون دولار؛ لدعم أطفال اليمن.



وذكرت قناة اليمن الفضائية أن المبلغ سيخصص لدعم تدخلات "اليونيسف" في مجال المياه والصرف الصحي والتغذية في اليمن، وإيصال الخدمات الأساسية لما يقارب من 425 ألف طفل ونازح.



وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت - مع اقتراب انعقاد المؤتمر الدولي للدول المانحة لليمن، برعاية السويد وسويسرا - عن حاجة الوكالات الإنسانية الدولية إلى ما يقرب من 4.3 مليار دولار أمريكي؛ للوصول إلى 17.2 مليون شخص خلال العام الجاري فقط، فيما وجهت العديد من المنظمات الإغاثية نداءات متكررة بعد نفاد تمويلها الإنساني واضطرارها إلى إيقاف العديد من المساعدات الضرورية للمتضررين.