شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: انخفاض معدل التضخم لشهر فبراير بمعدل 1.39 نقطة عن شهر يناير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انخفض معدل التضخم فى السودان مسجلاً 258.40 % لشهر فبراير مقارنة بمعدل 259.79% لشهر يناير، بانخفاض قدره 1.39 نقطة.
وسجل معدل التضخم لشهر فبراير لمجموعة الأغذية والمشروبات 143.08 % لشهر فبراير مقارنة بمعدل 67. 163% لشهر يناير.
وبلغ معدل التضخم للمناطق الحضرية 238.32% لشهر فبراير مقارنة بمعدل 244.15% لشهر يناير، فيما سجل معدل التضخم للمناطق الريفية لشهر فبراير274.00% مقارنة بمعدل 271.16% لشهر يناير.