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السودان: انخفاض معدل التضخم لشهر فبراير بمعدل 1.39 نقطة عن شهر يناير

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القاهرة - سامية سيد - انخفض معدل التضخم فى السودان مسجلاً 258.40 % لشهر فبراير مقارنة بمعدل 259.79% لشهر يناير، بانخفاض قدره 1.39 نقطة.

وسجل معدل التضخم لشهر فبراير لمجموعة الأغذية والمشروبات 143.08 % لشهر فبراير مقارنة بمعدل 67. 163% لشهر يناير.

وبلغ معدل التضخم للمناطق الحضرية 238.32% لشهر فبراير مقارنة بمعدل 244.15% لشهر يناير، فيما سجل معدل التضخم للمناطق الريفية لشهر فبراير274.00% مقارنة بمعدل 271.16% لشهر يناير.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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