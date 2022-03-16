شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: انخفاض معدل التضخم لشهر فبراير بمعدل 1.39 نقطة عن شهر يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض معدل التضخم فى السودان مسجلاً 258.40 % لشهر فبراير مقارنة بمعدل 259.79% لشهر يناير، بانخفاض قدره 1.39 نقطة.