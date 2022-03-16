شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. انعقاد مجلس الشراكة الاستراتيجي برئاسة سمو ولي العهد ورئيس وزراء بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: انعقد مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني برئاسة سمو ولي العهد ورئيس وزراء بريطانيا. وتم توقيع مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومة المملكة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا. وكان سمو ولي العهد ورئيس وزراء بريطانيا قد عقدا جلسة مباحثات رسمية تناولت علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. انعقاد مجلس الشراكة الاستراتيجي برئاسة سمو ولي العهد ورئيس وزراء بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.