شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. غبار كثيف يحجب الرؤية على طريق الرياض الدمام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهد طريق الرياض الدمام، عصر اليوم الأربعاء، موجة من الغبار الكثيف تسببت في تدني الرؤية الأفقية.

وكان مركز الأرصاد قد توقع في تقريره، اليوم الأربعاء، انخفاض درجات الحرارة على مناطق شرق ووسط المملكة، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية قد تؤدّي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تصل سرعة الرياح إلى 50كم/ساعة، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة على بقية المناطق.