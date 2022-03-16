شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء البريطانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فى الديوان الملكى بقصر اليمامة، اليوم، دولة رئيس الوزراء البريطانى السيد بوريس جونسون، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وقد أجريت لدولته مراسم الاستقبال الرسمية.

بعد ذلك عقد ولى العهد ودولة رئيس الوزراء البريطانى جلسة مباحثات رسمية.

وجرى خلال جلسة المباحثات بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها تطورات الأوضاع فى أوكرانيا.



جونسون ومحمد بن سلمان

حضر جلسة المباحثات الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وصاحب السمو الملكى الأمير تركى بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطنى الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة.

فيما حضر من الجانب البريطانى وزير الاستثمار السيد جيرالد ادجار جريمسون، والسفير لدى المملكة السيد نيل كرومبتون، والسكرتير الخاص السيد مارتن الكسندر بيلى رينولدز، ونائب مستشار الأمن القومى ديفيد كواري، وسكرتيرة شؤون الصحافة لرئيس الوزراء البريطانى السيدة روزمارى فورين إليزابيث بات ويليامز، ومستشار سياسة خارجية السيد جون باتريك آرثر بيو.



بوريس جونسون

بعد ذلك عُقد مجلس الشراكة الاستراتيجى السعودى البريطاني، وتم توقيع مذكرة التفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجى بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وقعها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ودولة رئيس الوزراء البريطانى السيد بوريس جونسون.

حضر مجلس الشراكة الاستراتيجى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطنى الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، والوفد الرسمى لرئيس وزراء بريطانيا.