عاجل.. سمو ولي العهد ورئيس وزراء بريطانيا يعقدان جلسة مباحثات رسمية (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: عقد سمو ولي العهد ورئيس وزراء بريطانيا جلسة مباحثات رسمية تناولت علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

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