شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى.. خفض استقدام العمالة بنحو 3,000 ريال بسبب هذا القرار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : في بشرى سارة قبل دخول شهر رمضان الكريم، كشفت مصادر مقربة من مكاتب الاستقدام، أنه تم خفض فاتورة الاستقدام بنحو “2.2 – 3.5 ألف ريال”.

وأوضحت المصادر التي تحدثت لـ “عكاظ”، أن الانخفاض جاء بعد إلغاء الحجر الصحي المؤسسي على العمالة المنزلية.

وقالت الصحيفة نقلًا عن مصدرها، إن مكاتب الاستقدام كانت تعمد لرفع فاتورة الاستقدام بعد قرار وزارة الموارد البشرية اعتماد الحجر الصحي المؤسسي على جميع العمالة المنزلية بمجرد دخولها للمملكة.

وبيّنت أن فترة الحجر المؤسسي بدأت بـ10 أيام وبعدها قلصت إلى 7 أيام وأخيرا 5 أيام في أحد الفنادق المعتمدة.

وأكدت أن تكاليف الاستقدام بمختلف الجنسيات للعمالة المنزلية في البوابة الإلكترونية “مساند” لم تتغير، باستثناء إضافة قيمة الحجر الصحي المؤسسي.

وأشارت إلى أن تكاليف الحجر الصحي المؤسسي تختلف من بلد لآخر، حيث تتراوح بين “2.2 – 3.5 ألف ريال”.

وتابعت:” تكاليف فاتورة استقدام العمالة المنزلية الأوغندية مع الحجر الصحي المؤسسي تراوح بين 12.7 – 13 ألف ريال، والعمالة السريلانكية 29.3 ألف ريال، و الفلبينية 23.2 ألف ريال”.

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