شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى: تنفيذ 18 عملية ضد جماعة الحوثى فى مأرب وصعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وذكر التحالف في نبأ عاجل أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الأربعاء، أن عمليات مأرب وصعدة دمرت 11 آلية وأوقعت خسائر بشرية في صفوف جماعة الحوثى.

وكان التحالف قد أعلن، أمس الثلاثاء، تنفيذ 17 عملية استهداف ضد الجماعة الحوثية في محافظتي مأرب وصعدة وتدمير 13 آلية عسكرية حوثية خلال العمليات العسكرية.

وكثفت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية، خلال الأيام الماضية في مختلف جبهات القتال؛ والتي أسفرت عن تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية وقتل المئات من الحوثيين بينهم قيادات بارزة.