شكرا لقرائتكم خبر عن “الدفاع الأوكرانية”: تدمير 40٪ من الوحدات الروسية المشاركة في العملية العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم، عن تدمير 40٪ من الوحدات الروسية الغازية، مؤكدة أن أي قوات ترسلها موسكو ستلقى نفس المصير.

وكانت هيئة الأركان الأوكرانية قد أعلنت أن قواتها نجحت أمس في تدمير 3 مقاتلات روسية من طراز “سو 34″، وإسقاط مروحية و3 مسيرات، واعتراض صاروخين، وفقًا لـ”العربية”.

وأضافت أن الطائرات الأوكرانية شنت 9 ضربات جوية استهدفت طوابير من العتاد العسكري للقوات الروسية.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا للأسبوع الثالث على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا